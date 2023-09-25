В Финляндии оценили пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки назвал «не самым обычным делом» пуск ракет в Балтийском море во время учений Военно-морского флота РФ.

На прошлой неделе экипаж корвета «Стойкий» осуществил в Балтийском море серию стрельб из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут».

Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такие учения со стрельбами считать уникальными нельзя, однако такое происходит не каждый год. По его словам, как правило, с этими пусками связано несколько факторов, в том числе технические и учебные причины.

Тем временем председатель комитета обороны парламента Финляндии Юкки Копра заявил, что Москва, при желании, используя военно-морские учения, могла бы «оказать давление» на Хельсинки. По его словам, проведение маневров в специальных зонах может в итоге препятствовать вхождение в финские порты.

Однако Мункки заявляет, что ограничение судоходства в специальных зонах Балтийского моря является общемировой практикой, а Россия на данный момент не пытается затруднить судоходство в регион.

Напомним, в конце августа на Балтийском флоте РФ стартовало тактическое учение с расчетами противокорабельных комплексов «Бал». Как писал сайт KP.RU, в мероприятиях принимали участие 100 военных и 20 единиц техники.