Босс «Коза ностры» Маттео Денаро умер в больнице Италии в возрасте 62 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крестный отец сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро умер в итальянском госпитале в возрасте 62 лет. Об этом пишет агентство Ansa, уточняя, что страдающий от рака толстой кишки мафиози находился последние дни в коме и скончался, не приходя в сознание.

Глава «Коза ностры» был задержан 16 января этого года в очереди на получение курса химиотерапии. Около 30 лет он скрывался от правосудия, используя чужой паспорт и внешность. Денаро был приговорен к пожизненному заключению, но в тюрьме он провел девять месяцев, а значительную часть - в больнице при тюрьме, где продолжал свое лечение от рака.

В последние дни жизни рядом с Денаро были его малолетняя дочь Лоренца Аланья, а также сестра Джованна.

Напомним, в начале 2023 года в Мексике задержали знаменитого наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, известного как Коротышка, после чего на улицах мексиканского города начались перестрелки. Было угнано 250 машин, подбиты два вертолета и самолет, пострадали и погибли десятки человек.