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НовостиПолитика25 сентября 2023 5:46

В результате взрывов в Кривом Роге загорелось промышленное предприятие

Оно расположено в Днепропетровской области на востоке Украины
Роман ПОЛОСИКОВ
В результате взрывов в Кривом Роге загорелось промышленное предприятие

В результате взрывов в Кривом Роге загорелось промышленное предприятие

Фото: REUTERS

В результате нескольких взрывов в Кривом Роге разгорелся пожар на одном из промышленных предприятий, которое находится в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

— Возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о двух сериях взрывов в Кривом Роге, а также в Одессе было зафиксировано пять серий взрывов в ночь на 25 сентября. В результате инцидентов в Одессе разгорелся крупный пожар, но более подробной информации не сообщалось.

Помимо этого стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. О каких-либо последствиях в результате происшествия не сообщалось, а в регионе была объявлена воздушная тревога.