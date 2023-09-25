В результате взрывов в Кривом Роге загорелось промышленное предприятие Фото: REUTERS

В результате нескольких взрывов в Кривом Роге разгорелся пожар на одном из промышленных предприятий, которое находится в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

— Возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о двух сериях взрывов в Кривом Роге, а также в Одессе было зафиксировано пять серий взрывов в ночь на 25 сентября. В результате инцидентов в Одессе разгорелся крупный пожар, но более подробной информации не сообщалось.

Помимо этого стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. О каких-либо последствиях в результате происшествия не сообщалось, а в регионе была объявлена воздушная тревога.