Старовойт: из-за дронов ВСУ в Курской области повреждены несколько домов

В центре Курска после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили несколько частных домовладения. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона

Старовойт заявил, что в результате атаки никто не пострадал, а один из беспилотников упал в Курском районе, где в частном доме выбило стекла.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ заявили, что в понедельник, 25 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника над Курской областью, в также два дрона уничтожены над территорией Брянской области.

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