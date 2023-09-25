Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их отправки Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты рассматривают для передачи Украине, могут появиться на черном рынке, что вызывает на Западе серьезные опасения. Такое заявление сделал вице-маршал ВВС Британии в отставке Шон Белл в эфире Sky News.

— Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке, — подчеркнул Белл.

Также вице-маршал отметил, что ракеты ATACMS способны наносить удары вглубь территории России, но Соединенные Штаты хотят получить обещания от президента Украины Владимира Зеленского, что они не будут использоваться таким образом.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожит ключевую инфраструктуру Украины на фоне поставок ракет ATACMS. Сами же ракеты послужат только провокацией эскалации конфликта и никак не изменят ситуацию на поле боя.

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