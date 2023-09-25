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НовостиПолитика25 сентября 2023 6:35

Пять военных ВС РФ отбили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении

Двое из пяти российских бойцов при отражении атаки ВСУ получили ранения
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пять военных ВС РФ отбили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении

Пять военных ВС РФ отбили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Пять военных ВС РФ отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их бежать около поселка Урожайное на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием замкомандира взвода с позывным Большой отразило атаку. Двое из пяти российских бойцов получили ранения.

Подразделение действовало слаженно, отправив противника в бегство. Российские бойцы были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества.

Украинские военные не предпринимали самостоятельных действий без команды старшего. Бойцы ВСУ также кричали и звали на помощь, рассказали российские военные.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области и еще два украинских дрона уничтожены над территорией Брянской области.

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