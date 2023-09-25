Пять военных ВС РФ отбили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

Пять военных ВС РФ отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их бежать около поселка Урожайное на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием замкомандира взвода с позывным Большой отразило атаку. Двое из пяти российских бойцов получили ранения.

Подразделение действовало слаженно, отправив противника в бегство. Российские бойцы были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества.

Украинские военные не предпринимали самостоятельных действий без команды старшего. Бойцы ВСУ также кричали и звали на помощь, рассказали российские военные.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области и еще два украинских дрона уничтожены над территорией Брянской области.

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