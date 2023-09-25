Актриса Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Мария Кожевникова рассказала о пополнении в своей семье. В своем личном блоге артистка сообщила, что стала мамой четвертого ребенка.

Кожевникова не стала раскрывать каких-либо подробностей о родах, однако судя по голубой бирке на руках младенца, у актрисы родился сын.

«Четыре раза мама! Любовь и благодарность!» - написала 38-летняя артистка под снимком из роддома.

Напомним, о четвертой беременности Кожевниковой стало известно в конце августа этого года. Кожевникова заявила о пополнении в 10-летнюю годовщину венчания.

Как писал сайт KP.RU, у артистки трое детей и десять лет брака с любимым мужчиной, однако официально она так и не вышла замуж. Артистка заявила, что с мужем у нее было только венчание, отметив, что ранее Руси все только венчались, а никаких штампов в паспорте не было.

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