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НовостиВ мире25 сентября 2023 6:56

Variety: бастующие голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения

Голливудским сценаристам предложили трехлетний контракт
Роман ПОЛОСИКОВ
Variety: бастующие голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения

Variety: бастующие голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения

Фото: REUTERS

Гильдия сценаристов, стриминговые сервисы и крупные студии достигли предварительного соглашения о новом контракте на три года, который может положить конец 146-дневной забастовке. Об этом рассказали в издании Variety.

— Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной — она обеспечивает значительные выгоды и защиту для сценаристов, — рассказали в переговорном комитете гильдии сценаристов.

На данный момент забастовка будет продолжаться, пока контракт не будет официально подписан. Более подробной информации о самом документе на данный момент нет. Для вступления контракта в силу за его одобрение должны проголосовать около 11 тысяч членов гильдии сценаристов.

Напомним, стало известно о завершении десятичасовых переговоров голливудских сценаристов и руководителей студий. В результате переговоров не было утверждено никакого соглашения.