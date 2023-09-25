Полиция Армении задержала более 140 участников акций протеста в Ереване Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Армении утром в понедельник, 25 сентября, задержали 142 участника акций протеста в Ереване, требующих отставки премьера страны Никола Пашиняна. Об этом сообщили «Интерфакс» в полиции республики.

Оппозиция Армении в рамках акций гражданского неповиновения с утра понедельника, 25 сентября, начала блокировать улицы в шести из девяти административных районов Еревана, требуя отставки главы правительства.

Напомним, массовые акции с требованием отставки премьера Армении проходят после того, как Нагорный Карабах перешел под фактический контроль Азербайджана. Как ранее писал сайт KP.RU, что правоохранительные органы уже применили против протестующих светошумовые гранаты.

В среду, 20 сентября, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха сообщили о решении прекратить огонь, которое вступило в силу в тот же день.

Пашинян в своем обращении к народу сообщил, что официальные власти Армении не принимали какого-либо участия в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, но Ереван примет к сведению заявления Баку по Карабаху.

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