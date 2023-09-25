Повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» являются незначительными Фото: REUTERS

Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота РФ после удара украинских войск по заводу в Севастополе получила незначительные повреждения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», - заявил собеседник агентства.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2023 года украинские войск совершили ракетную атаку на Севастополь. Министерство обороны РФ уточнило, что на город направили десять крылатых ракет, а целью стал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, при атаке на который пострадали 24 человека. В ведомстве также сообщили, корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, поврежденные в результате атаки будут восстановлены и продолжат боевую службу.

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