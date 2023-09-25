Решетников предложил способ решения проблемы с курсом рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что решение проблемы с курсом рубля требует более сложных механизмов решения, а не простого возврата продажи валютной выручки.

«Возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательный предписывать возврат валюты именно, тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли», - заявил глава ведомства на заседании комитета по экономической политике в понедельник, 25 сентября.

Решетников обратил внимание на китайский опыт внедрения мембраны между внутренним и внешним рынками. По его словам, такой аналог на данный момент обсуждается между Министерством экономического развития и Центробанком РФ.

«И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля», - отметил он.

Напомним, финансист Дмитрий Бабин не исключил дальнейшее ослабление рубля, отметив фактор налогового периода, который начал больше влиять на курс с февраля 2023 года.

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