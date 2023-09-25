В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры
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Назначенный властями Украины глава военной администрации Харьковской области Александр Прокудин заявил, что в результате взрывов в ночь на 25 сентября был поврежден объект критической инфраструктуры.
“Попали в объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и постройки заводов в Херсоне”, — написал Прокудин в своем телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Одессе и Кривом Роге прозвучали серии взрывов. Позже глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины.