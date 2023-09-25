Стало известно о новой мошеннической схеме со смартфонами Фото: Shutterstock

Специалисты банка ВТБ раскрыли новую мошенническую схему, при которой злоумышленники предлагают отремонтировать смартфон человека или застраховать его. В результате мошенники устанавливают определенные сервисы на смартфон, которые помогают красть деньги человека. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.

— Злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности - например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под банковские сервисы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы не стать участником подобной схемы обмана, людям стоит использовать определители номера, которые могут распознавать звонки в мессенджерах, а также установка систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций.

Ранее KP.RU рассказывал о мошеннической схеме, при которой злоумышленники крадут деньги не только у одного человека, но и у его родственников. Мошенники представляются сотрудниками банка и заявляют о попытках оформить кредит на человека, а для предотвращения этого предлагают оформить кредит, чтобы исчерпать кредитный потенциал.