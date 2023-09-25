Минобороны РФ: четыре дрона ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 25 сентября, уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над северо-западной частью акватории Черного моря, а также над Крымом. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, в Министерстве обороны РФ также заявили, что утром в понедельник, 25 сентября, системы ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской областью, в также два дрона - над территорией Брянской области. Позже появилась информация об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.