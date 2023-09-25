Умер Евгений Ясин, бывший министр экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 89 лет ушел из жизни почетный научный руководитель Национальной исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), бывший министр экономики РФ Евгений Ясин. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор НИУ ВШЭ Александр Архангельский.

В конце августа этого года появились сообщения о том, что Евгений Ясина доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Как сообщалось, у экономиста был отек головного мозга и проблемы с сердцем.

Евгений Ясин был министром экономики Российской Федерации в период с 1994 по 1997 годы. Научным руководителем НИУ ВШЭ он стал 1998, а 2022 году занял место почетного научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Кроме того, Евгений Ясин был первым наставником главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.