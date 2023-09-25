Минобороны РФ: еще два дрона ВСУ перехвачены над Курской и Брянской областями

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской и Брянской областями. Такое заявление в понедельник, 25 сентября, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, утром в понедельник, 25 сентября, в Министерстве обороны РФ уже сообщали, что системы ПВО перехватили два украинских дрона над Курской областью, а также еще два - над территорией Брянской области. Позже появилось сообщение об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.