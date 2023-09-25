ФСБ: 21-летнему жителю Якутии предъявлено обвинение в призывах к терроризму Фото: Shutterstock

21-летний житель города Мирного обвиняется в пропаганде терроризма и поддержке деятельности националистического полка «Азов»*. Об этом «КП-Якутия» рассказали в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

В ходе следственных действий удалось установить, что мужчина поддерживает антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований и пропагандирует идею о выходе Якутии из состава России. В одном из мессенджеров он рассылал материалы, направленные на формирование терроризма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании двух россиян, готовивших поджег военкомата в Ростовской области. У них изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью.

*Признан террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.