Офицер ЦРУ Джиральди: США начали терять интерес к Украине Фото: REUTERS

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что холодный прием президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне свидетельствует о потере интереса США к Киеву.

“Если посмотреть на встречи, в которых Зеленский принимал участие в Вашингтоне, то там не было теплого приема. Во время его прошлого визита его чествовали как героя, аплодисменты стоя в Конгрессе <…>. В этот раз все прошло тихо.” — сказал офицер в интервью на YouTube-канале Джорджа Гэллоуэя.

Джиральди отметил, что недавнее выступление Зеленского в ООН было полностью провальным, поскольку почти никто из присутствовавших на нем не слушал украинского лидера. Более того, добавил офицер, западные медиа стали чаще раскрывать ложь Зеленского.

“Мир начал просыпаться и понимать, что тут происходит. <…> Зеленский теряет доверие к себе”, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее обозреватель издания Responsible Statecraft Блез Мэлли заявлял, что из-за провального наступления ВСУ дальнейшая поддержка Украины западными союзниками “повисла на волоске”, а положение Зеленского на мировой арене резко ухудшилось.

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл также отмечал, что у западных союзников Зеленского накопилось множество внутренних проблем, поэтому цели Запада и Украины уже разошлись.