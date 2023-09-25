Минобороны: российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов. В понедельник, 25 сентября, около 10:30 был перехвачен беспилотник над Курской областью.

По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский дрон над территорией Курской области.

Кроме того, утром 25 сентября также были перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской и Брянской областей.