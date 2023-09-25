В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха

В Армению к 25 сентября въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Армении сообщило, что по состоянию на 11:00 мск в республику прибыло 4850 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

“По состоянию на 12:00 часов (11:00 мск), 25 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 4850 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 3900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются.”, — сообщили на сайте армянского Кабмина.

Отмечается, что всех переселенцев без определенного места жительства правительство обеспечит жильем.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана начала “антитеррористические мероприятия” в Нагорном Карабахе. На следующий день при посредничестве российских миротворцев Баку и Ереван смогли договориться о прекращении огня.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры азербайджанской делегации и армян Нагорного Карабаха, на которых обсуждалась реинтеграция последних.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике подготовили около 40 тысяч мест для вынужденных переселенцев из Карабахского района.