Анисина рассказала об отношениях с Джигурдой Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка Марина Анисина опровергла заявления о разводе с Никитой Джигурдой, сообщив также, что уже находится в России на протяжении двух месяцев.

«Я насовсем вернулась, уже два месяца в России, а желтая пресса все пишет, что я все бросаю Джигурду. Новую квартиру сняла, на год вперед оплатила ее, но сейчас так. Джигурду я не бросаю», - сказала фигуристка в эфире программы «Звезды сошлись».

В марте этого года некоторые заподозрили, что Анисина уехала вместе со своими детьми в Турцию из-за расставания с Джигурдой. Однако фигуристка опровергла такие слухи, заявив, что у них все хорошо и не стоит беспокоиться.

Как рассказывал ранее сайт KP.RU, дети пары, сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда не смогли приехать на свадьбу родителей в 2021 году, потому что жили с мамой во французском Бардо.