Актер Александр Петров публично высказался об отношениях с новой молодой женой Фото: соцсети

Популярный актер Александр Петров в начале сентября шокировал поклонников новостью о свадьбе с новой возлюбленной 22-летней Викторией спустя лишь пару месяцев после знакомства. Недавно в эфире телепередачи “Шоу Воли” Петров рассказал об отношениях с новой супругой и ответил на несколько провокационных вопросов.

В ходе шоу ведущий Павел Воля выяснил у Петрова, что актер разрешит своей новой жене “покушать скумбрию в кровати” и не верит, что Виктория может усомниться в его чувствах. В свою очередь Воля, ставя себя в пример, отметил, что она может усомниться в этом даже если ей каждый день в эфире ТНТ признаваться в любви.

Напомним, несколько лет известный актер встречался со своей коллегой Стасей Милославской, однако совсем недавно, по его словам, встретил на улице молодую девушку Викторию и уже через несколько встреч понял, что “это любовь”.

В свою очередь многие поклонники Петрова усомнились в реальности его свадьбы с молодой красоткой и думают, что таким образом девушку пытаются “пиарить” за счет известного актера.