Pais: Запад одобрил использование Киевом поставленного оружия в Крыму Фото: REUTERS

Страны-союзники Киева одобрили использование поставленного ему оружие на территории полуострова Крым. Об этом сообщает испанская газета Pais.

По данным издания, союзники по НАТО "дали зеленый свет Украине на использование поставленного ими оружия". Сейчас Киев использует поступившие недавно в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow.

При этом, удары по Севастополю велись именно из этого типа ракет, говорится в газете. Одобрение Запада использования оружия существенно изменит сценарий, поскольку еще недавно Вашингтон, Берлин или Париж считал Крым красной линией, способной привести к еще большей эскалации конфликта, отмечает газета.

Между тем, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что новые поставки Киеву военной техники от западных союзников ожидаемы и не смогут переломить ход конфликта.