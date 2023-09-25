В Приднестровье обнаружили обломки зенитной ракеты С-300 Фото: СЦКК ДНР

В Приднестровье в селе Кицканы были обнаружены обломки ракеты ЗРК С-300. Они упали на улице Юности. Об этом рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

— Двадцать пятого сентября, в 00:54, над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы, — рассказал Беляков.

Отмечается, что на место падения обломков оперативно прибыли саперы и сотрудники правопорядка, а территория в районе инцидента была оцеплена. В результате изучения обломков, удалось установить, что это снаряд образца 1968 года.

Ранее стало известно, что Украина бьет ракетами по своим городам. Издание The New York Times установило причастность Киева к удару по рынку в Константиновке. Украинские власти всячески пытались помешать получить доступ к обломкам ракеты, но специалистам удалось опросить очевидцев и собрать остатки боеприпаса.