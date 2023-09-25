Песков: Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в минувшие воскресенье, 24 сентября, доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое, который состоялся около населенного пункта Урожайное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода … Во всех деталях Шойгу рассказал Путину о том, что там происходило», - заявил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Шойгу представил командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой», участвовавшего в отражении атаки, к званию Героя России.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявили, что пять российских солдат отбили атаку 12 штурмовиков украинских войск и заставили их убегать около поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.