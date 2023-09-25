Песков: Кремль следит за развитием событий в Косове и считает ситуацию непростой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль внимательно следит за развитием событий в Косове и считает ситуацию с обострением крайне непростой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ситуация крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости традиционно предвзятое отношение к сербам, это традиционная линия, несбалансированная. Ситуация, действительно, весьма и весьма напряженная и потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим, — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели троих сербов в результате столкновения с полицией самопровозглашенного Косово. Еще двое получили ранения. Также президент уточнил, что возможно был убит еще один человек.

Вучич рассказал, что двоих сербов убили с использованием снайперского оружия с большой дистанции, а двое были тяжело ранены. По данным главы государства, причин для убийства не было.