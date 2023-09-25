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НовостиПолитика25 сентября 2023 10:10

715 мирных жителей Карабаха остаются под защитой российских миротворцев

Среди них под опекой миротворцев 402 ребёнка
Сергей КУДРИН
715 мирных жителей Карабаха остаются под защитой российских миротворцев

715 мирных жителей Карабаха остаются под защитой российских миротворцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский миротворческий корпус в Нагорном Карабахе продолжает оказывать помощь местному населению, и в настоящее время под их опекой находятся 715 мирных жителей, среди которых 402 - дети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», - заявили в ведомстве.

Также миротворцы продолжают сопровождать мирных жителей в безопасные районы, например, были перевезены 70 человек из Мартунинского района в Степанакерт, и обеспечена перевозка 190 тонн грузов для местных жителей, в основном это продовольствие и горюче-смазочные материалы.

Ранее KP.RU сообщил, что оставшиеся в Карабахе люди живут без связи, и у них заканчиваются продукты. Гуманитарные поставки остались, фактически, единственным источником провианта.