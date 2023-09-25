715 мирных жителей Карабаха остаются под защитой российских миротворцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский миротворческий корпус в Нагорном Карабахе продолжает оказывать помощь местному населению, и в настоящее время под их опекой находятся 715 мирных жителей, среди которых 402 - дети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», - заявили в ведомстве.

Также миротворцы продолжают сопровождать мирных жителей в безопасные районы, например, были перевезены 70 человек из Мартунинского района в Степанакерт, и обеспечена перевозка 190 тонн грузов для местных жителей, в основном это продовольствие и горюче-смазочные материалы.

Ранее KP.RU сообщил, что оставшиеся в Карабахе люди живут без связи, и у них заканчиваются продукты. Гуманитарные поставки остались, фактически, единственным источником провианта.