Политолог Соскин: Зеленский потеряет власть в случае проведения выборов

Политолог Соскин: Зеленский потеряет власть в случае проведения президентских выборов Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы из-за понимания того, что не сможет переизбраться на новый срок.

“И ты (Зеленский) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, <…> президентом ты уже не будешь”, — обратился Соскин к действующему президенту в своем видеоблоге на YouTube.

Также он отметил, что предстоящие в 2024 году выборы президента Украины обязательно должны состояться, иначе это будет нарушением Конституции.

Ранее Соскин подчеркивал, что выборы президента являются единственным способом спасти Украину, поскольку киевский режим “устраивает геноцид” собственного народа.

При этом, по мнению политолога, революционная ситуация на Украине дозрела во всех элементах системы и уже предстоящей зимой украинцы могут начать революцию против Зеленского.