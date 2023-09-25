ФАС возбудила дело против «Мегафона» после повышения тарифов на 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» за повышение цен. Об этом говорится на сайте ведомства, где также сообщается что компания необоснованно подняла плату в этом году в среднем на 10,24%, что коснулось 8,2 млн абонентов.

ФАС напомнила о расследовании повышения тарифов сотовой связи, которое началось в декабре прошлого года. Теле2 и «Билайн» уже представили свои данные, подтверждающие увеличение затрат.

Тем временем, как отмечает служба, данные финансовой отчетности ПАО «МегаФон» говорят о значительном снижении расходов компании, а также росте чистой прибыли, поэтому каких-либо оснований для повышения тарифов нет.

При установлении вины оператору связи грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного млн рублей.

Напомним, накануне ФАС дала предписание «большой четверки» (Мегафон, МТС, Билайн, а также Tele2) не брать платежи за выдачу интернета с мобильных устройств. Они должны выполнить данное предписание в течение месяца.