МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Международного уголовного суда Петр Хофманьский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

— Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ, — следует из карточки в базе МВД.

На данный момент неизвестно, по какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск.

Напомним, что Следственный комитет России заявил, что представители и судьи, которые выдали ордер на арест президента Владимира Путина, будут объявлены в розыск. Такое распоряжение выдал председатель СК Александр Бастрыкин.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских генералов Виктора Николюка и Михаила Драпатого. Под их руководством украинские подразделения обстреливали населенные пункты в ДНР и ЛНР в 2017 и 2019 годах более 70 раз.