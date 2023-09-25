Лавров: Россия развивает отношения с Египтом на равноправных основах

Лавров заявил, что РФ развивает отношения с Египтом на равноправных основах Фото: REUTERS

Москва и Каир развивают отношения на равноправных основах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия выставки к 80-летию установления дипломатических отношений с Египтом.

По словам главы МИД России, отношения, установленные в августе 1943 года, продолжают развиваться, несмотря на попытки "узкого круга стран" узаконить доминирование в мире.

"Сегодня период у нас тоже непростой. Мы видим очередные попытки узкой группы стран узаконить доминирование на мировой арене, но как и в те годы уважающие себя государства отстаивают свое право самостоятельно определять пути свое развитие и выбирать себе друзей", - сказал Лавров.

Кроме того, Россия и Египет быстрыми темпами наращивают торговые связи. Так, товарооборот уже достиг 6 миллиардов долларов.

Ранее KP.RU писал, что Египет подписал контракт на поставку 235 тысяч тонн пшеницы из РФ.