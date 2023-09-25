Роспотребнадзор: безопасно разговаривать по телефону можно 2 минуты Фото: Евгения ГУСЕВА

В Роспотребнадзоре заявили о том, что все смартфоны, распространяя электромагнитное излучение, представляют угрозу для здоровья взрослых и детей.

Специалисты дали комментарий на заявление правительства Франции о намерении запретить в стране продажу iPhone 12 из-за высокого уровня излучения смартфонов. В лаборатории частот Франции выявили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом (SAR) от iPhone 12 равен 5,74 Вт/кг при допустимом максимуме 4 Вт/кг.

В свою очередь, в ведомстве отметили, что в России тоже действует система измерения электромагнитного излучения — плотность потока энергии (ППЭ), которая измеряется в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Нормой ППЭ у головы человека в диапазоне частот от 300-2600 МГц является 100 (мкВт/см2).

Важно помнить, что использование любых марок сотовых телефонов является угрозой для здоровья человека, поэтому необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

Разговаривать по телефону следует не более двух минут. Между звонками должна быть пауза не менее 15 минут.

Нельзя держать телефон долгое время при себе: в карманах на груди и брюках, во время сна. Лучше всего телефон класть в сумку, рассказали в Роспотребнадзоре «Газете.Ru».

Ранее, ученые из Бразилии и Италии провели исследование и выяснили, что дети, использующие телефон больше трех часов в сутки, чаще сталкиваются с болями в спине. Такие подростки малоподвижны и плохо учатся, имеют психосоциальные проблемы, сообщает телеканал «360».