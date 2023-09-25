Губернатор Гладков: Женщина пострадала во время обстрела ВСУ города Шебекино Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле многострадального города Шебекино. На этот раз украинские неонацисты ударили по дороге в частном секторе, где в тот момент как раз проезжал автомобиль. Взрывной волной у машины выбило стёкла, пострадала женщина, сидевшая на пассажирском кресле, пишет глава региона в соцсетях.

«У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась. Повреждения различной степени тяжести выявлены в 8 частных жилых домовладениях и 4 автомобилях. Также повреждена линия электропередачи», - сообщил Гладков.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ также обстреляли белгородские сёла Архангельское и Новую Таволжанку.