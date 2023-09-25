Хирург Умнов: боли в животе могут указывать на кишечное кровотечение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-хирург Александр Умнов рассказал о том, что боли в животе могут указывать на опасные заболевания.

По словам специалиста, живот может болеть по ряду причин: при тромбозе верхней брыжеечной артерии, при наличии у пациента мерцательной аритмии. А также при остром панкреатите (у людей, злоупотребляющих алкоголем и жирной пищей). Кроме того, боли в животе могут указывать как на пищевое отравление, как и на язву желудка.

Но особенно опасным является кишечное кровотечение, которое отмечается характерными признаками.

- Рвотой по типу кофейной гущи, черным стулом, бледными кожными покровами, частым пульсом и снижением артериального давления, - говорит Умнов NEWS.ru.

Такое состояние больного вызывает крайнее опасение и требует немедленной помощи специалистов. Стоит отметить, что при паралитической кишечной непроходимости, в животе возникают тянущие боли. Необходимо при таких симптомах применять слабительные препараты.