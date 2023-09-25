Лавров: товарооборот России с Египтом достиг шести миллиардов долларов Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Египтом уже достиг шести миллиардов долларов и наращивается быстрыми темпами. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 80-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

— Мы видим очередные попытки узаконить доминирование узкой группы стран на мировой арене, но уважающие себя государства, ценящие свою историю, свои традиции, отстаивают свое право самостоятельно определять пути своего развития и самостоятельно, без каких-либо подсказок или запретов извне, выбирать себе друзей, — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что именно на основах уважения национальных интересов двух государств и выстраиваются отношения России с Египтом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем может достичь отметки в 200 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что уже за первый месяц 2023 года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов, что дает повод надеяться, что цифра в 200 миллиардов достижима.