Диетолог Белюга: для здоровья осенью нужно есть тыкву и пить травяные чаи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Диетолог Евгения Белюга дала совет, как правильно питаться осенью, чтобы не заболеть сезонными инфекциями.

Врач отмечает, пища должна быть сбалансирована и содержать белки, жиры и углеводы. Например, вместо помидоров и огурцов, надо есть тыкву. Она богата клетчаткой, фолиевой кислотой и калием. А кабачки полезны содержанием аскорбиновой кислоты, магнием и железом. К тому же, в них мало калорий.

Отлично подходят для осени разнообразные супы из овощей. А особенно тем, кто хочет сбросить вес. А вот блюда, в которых содержится большое количество сахара, лучше исключить по причине набора лишнего веса и даже развития диабета. Более того, поедая много сахара, нарушаем работу иммунной системы, которая в период сезонных заболеваний не сможет противостоять вирусам.

Следует обратить внимание и на напитки, которые укрепляют здоровье человека. Предпочтение надо отдать чаю из трав (вместо кофе), шиповнику и лимону.

- В них содержатся витамины, полифенолы, антиоксиданты, способные поддержать иммунитет в период холодов, - рекомендовала специалист «Газете.Ru» .

Ранее, нутрициолог Стародубцева рассказала RT, что лишний вес человек набирает из-за сбоя в организме. Это приводит к дальнейшему гормональному дисбалансу, эндокринным нарушениям, а также к увеличению патогенной флоры в желудочно-кишечном тракте.