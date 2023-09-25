Кардиолог Фомичева: сладкое и жирное провоцируют инфаркт миокарда и инсульт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кардиолог Анастасия Фомичева назвала вредные привычки, негативно влияющие на сердце. Самой распространенной из них является курение. Никотин повышает риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Также отсутствие физической активности увеличивает риск гипертонической болезни. Более того, может развиться ожирение, которое приведет к болезни сахарного диабета.

Неправильное питание тоже разрушает сердечно-сосудистую систему. Любители сладкого и жирного подвержены инфаркту миокарда или инсульту. А из-за повышения уровня холестерина в крови появляются бляшки в сосудах и в дальнейшем – атеросклероз. Отеками и давлением грозит сердцу и соленая пища.

Следующая привычка – спиртные напитки. Пристрастие к алкоголю может привести к повышению артериального давления, развитию нарушений ритма, повреждению миокарда.

Стоит отметить, что недостаток сна тоже приводит к гипертонии и даже ожирению.

-А постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что может привести к тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, - уточнила врач «Газете.Ru» .

Профессор Грант Шехян рассказал Life что самое опасное время для обострения сердечно-сосудистых заболеваний – это предутренние часы. В это время активируется симпатоадреналовая система, а это и тахикардия, и спазм сосудов, и повышение артериального давления. То есть возникает сразу несколько факторов для развития инфаркта миокарда. Поэтому необходимо своевременно обеспечить организм нужным лекарством.

-Нельзя принять недолго действующий препарат в четыре часа дня и думать, что всё, человек защищён, - поясняет врач.

Ранее, врач-психотерапевт Ирина Крашкина перечислила пять групп заболеваний, которые может вызвать стресс. Она отнесла к ним болезни сердца, сосудов и ЖКТ, психические расстройства и аутоиммунные заболевания, пишет газета Известия.