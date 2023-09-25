Минобороны РФ: дроны ВСУ сбиты в Белгородской области и над Черным морем

Минобороны РФ: системы ПВО сбили два украинских БПЛА в Белгородской области и один над Черным морем Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что подразделения противовоздушной обороны РФ днем 25 сентября уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один над акваторией Черного моря.

“Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Напомним, в ночь на 25 сентября подразделения ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ над Черным морем и Крымом, а утром этого же дня четыре украинских дрона были сбиты над Курской и Белгородской областями.

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