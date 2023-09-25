«Какой позор!»: во Франции негодуют из-за скандала с Зеленским в Канаде Фото: REUTERS

Инцидент с чествованием эсэсовца дивизии «Галичина» в канадском парламенте доказывает, что Владимир Зеленский продолжает открыто восхвалять нацистов. Такое заявление сделал французский политик Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

— Какой позор! Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных «героев», и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии, — говорится в публикации.

Также Филиппо возмутился и тем, что Запад продолжает поддерживать киевский режим после таких инцидентов.

Ранее издание Daily Mail рассказало, что Зеленский отказывается комментировать чествование бывшего бойца дивизии «Галичина» войск СС, при этом являясь этническим евреем. В публикации отметили, что президент Украины потерял родственников во время Холокоста и никак не объясняет эту большую путаницу.

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