Мантуров: петербургский завод Hyundai выкупит компания из России Фото: Андрей МИНАЕВ

Стало известно, какая судьба ждёт автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге после ухода его владельцев из России. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, завод приобретёт отечественная компания с опционом, ограниченным двумя годами, согласно указу президента РФ.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», - сообщил Мантуров журналистам во время выставки в Казахстане.

Предполагается, что Hyundai оставит за собой право на выкуп своего завода обратно, однако указ Владимира Путина ограничивает эту возможность двумя годами. Если владельцы не выкупят завод за этот срок - он останется в постоянном пользовании нового обладателя.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший завод Renault в Москве также был выкуплен российскими предпринимателями, и теперь работает под брендом «Москвич», выпуская современные, и весьма востребованные кроссоверы.