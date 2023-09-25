Захарова: МИД РФ ответит на вредящие отношениям высказывания руководства Армении Фото: REUTERS

Россия в ближайшее время даст ответ по нескольким высказываниям руководства Армении, вредящим двусторонним отношениям. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, целая серия заявлений армянской стороны не соответствует действительности и идет вразрез развитию двусторонних отношений. Такие высказывания звучали у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и у официального представителя Еревана.

Захарова отметила, что на все подобные заявления будет дан ответ Министерства иностранных дел России в самое ближайшее время.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но категорически не согласна с попытками возложить ответственность за ситуацию на российскую сторону и миротворцев.