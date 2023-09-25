Мантуров заявил о продаже завода Volvo в России без опциона на обратный выкуп Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в России не включала в себя опцион на обратный выкуп.

«Volvo - без опциона», - заявил министр на международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан» в понедельник, 25 сентября.

Мантуров также сообщил, что завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербург в скором времени собирается приобрести местный инвестор, отметив, что компания планирует провести сделку с двухлетним опционом на обратный выкуп.

Напомним, 8 сентября 2023 года Минпромторг сообщил, что активы Volvo в России были переданы отечественному инвестору. В ведомстве также заявили, что совместно с новым собственником определили и российского партнера для дальнейшего развития производства.