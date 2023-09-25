Орбан отказался поддерживать Украину на международных форумах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт не поддержит Киев на международном уровне до тех пор, пока Украина не восстановит права закарпатских венгров. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей», - заявил глава правительства Венгрии, выступая перед парламентом страны.

Орбан особенно обратил внимание на то, что «новое украинское руководство школы в Мукачево» запретило в учебном заведении петь гимн Венгрии, а также надевать одежду в венгерских национальных цветах.

Напомним, в марте этого года Министерство иностранных дел Венгрии предупредило, что не допустит вступления Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что Киев особенно рьяно призывает в войска закарпатских венгров, которые пытаются этого избежать.