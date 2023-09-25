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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:12

Компания Lego отказалась делать конструктор из переработанного пластика

Lego пытались делать свои блоки из переработанных бутылок
Сергей КУДРИН
Компания Lego отказалась делать конструктор из переработанного пластика

Компания Lego отказалась делать конструктор из переработанного пластика

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания Lego отказалась от идеи делать конструктор из переработанных пластиковых бутылок, признав ошибочность подобного подхода при производстве игрушек. Об этом сообщила газета Guardian, со ссылкой на руководителя отдела устойчивого развития Lego Тима Брукса.

Мало того, что качество конечных изделий из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ) оказывалось заметно хуже прежнего, так ещё и данные исследователей, изучавших разные способы и процессы перехода на перерабатываемые материалы указали на то, что выбросов от использования такого оборудования стало вдвое больше, чем при обычном производстве.

Брукс уточнил, что попытки сделать конструктор из переработанного пластика были похожи на изготовление велосипеда из дерева, а не из стали. Специалисты компании проверили сотни разных формул и материалов, но не смогли найти ничего более сбалансированного чем обычный пластик.

Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге появились уличные скамейки из переработанных пластиковых крышек и пакетов.