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НовостиВ мире25 сентября 2023 12:20

Система погрузки зерна в одесском порту получила серьезные повреждения

В ближайшее время порт Одессы не сможет принимать и отгружать продовольствие из-за повреждений
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Система погрузки зерна в одесском порту получила серьезные повреждения

Система погрузки зерна в одесском порту получила серьезные повреждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфраструктура для погрузки зерна в порту Одессы получила повреждение. В ближайшие дни будет трудно восстановить объекты, сообщает местное издание "Думская" в Telegram-канале.

По данным издания, взрывная волна дошла до портовой инфраструктуры. Напольный склад хранения зерна, откуда оно отгружается в трюмы сухогрузов, разрушен.

Также СМИ добавило, что повреждения могла получить система доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами. Вероятнее всего, пока что порт Одессы не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие.

Ранее польский президент Анджей Дуда согласился обеспечить транзит украинского зерна в другие страны для отправки в Азию и Африку, но при этом сохранил запрет на его продажу внутри страны, сообщает телеканал TVP.