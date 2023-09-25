Система погрузки зерна в одесском порту получила серьезные повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфраструктура для погрузки зерна в порту Одессы получила повреждение. В ближайшие дни будет трудно восстановить объекты, сообщает местное издание "Думская" в Telegram-канале.

По данным издания, взрывная волна дошла до портовой инфраструктуры. Напольный склад хранения зерна, откуда оно отгружается в трюмы сухогрузов, разрушен.

Также СМИ добавило, что повреждения могла получить система доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами. Вероятнее всего, пока что порт Одессы не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие.

Ранее польский президент Анджей Дуда согласился обеспечить транзит украинского зерна в другие страны для отправки в Азию и Африку, но при этом сохранил запрет на его продажу внутри страны, сообщает телеканал TVP.