Евросоюз призвал Китай работать над возобновлением зерновой сделки Фото: REUTERS

Евросоюз призвал Китай работать над возобновлением зерновой сделки. Такое заявление сделал первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании десятого раунда диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле.

— ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путем возвращения черноморской зерновой инициативы, — отметил Домбровскис.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка возобновится в тот же день, когда заработает ее российская часть. По его словам, именно такое условие выдвинул президент России Владимир Путин. Лавров отметил, что если заработает российская часть сделки, то возобновится и украинская часть соглашения.