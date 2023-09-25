Посол России в Белграде: Запад поощряет насилие над сербами в Косово

Посол РФ заявил, что насилие над сербами в Косово происходит при поощрении Запада Фото: REUTERS

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что насилие властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении стран Запада.

По словам Боцана-Харченко, "насилие Приштины продолжается", а премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти взял очевидный курс на "освоение населенной сербами части Косово".

"Второе, что совершенно очевидно, - это поощрение Приштины Западом. Как и то, что ведущийся формально в качестве ширмы, прикрытия диалог для того, что реально происходит в Косово, не дает решительно ничего", - сказал посол журналистам.

Российский дипломат добавил, что все политико-дипломатические усилия Запада происходят формально, а цель этих стран - установить тотальный контроль над всей территорией края при силовом присутствии содействующих косовоалбанским спецназовцам миротворцев.

"И дальше вести линию на подавление сербов и самой Сербии и говоря широко - "сербского мира на Балканах"", - заключил Боцан-Харченко.

Напомним, 24 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели троих сербов при столкновении с полицией самопровозглашенного Косово, еще двое получили ранения. По словам Вучича, эти события укрепили его уверенность в том, что Сербия никогда не признает независимость Косово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Косове и оценивает ситуацию с обострением как крайне непростую.