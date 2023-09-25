Американские казармы находятся в ужасном состоянии

Тысячам военнослужащих в Соединенных Штатах приходится жить в грязных казармах, покрытых плесенью, с затопленной канализацией и насекомыми. Об этом сообщило издание Business Insider.

Авторы СМИ ссылаются на доклад правительства США, в котором сказано, что американские казармы находятся в ужасном состоянии. В частности, в них везде растет плесень, полы грязные, в помещениях находится большое число насекомых, а канализация переполнена.

По данным Business Insider, нахождение военных в таких условиях влияет на их психологическое состояние и может привести к паническим атакам или употреблению наркотиков, что, в свою очередь, отразится на боеспособности солдат.

Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала администрацию президента страны Джо Байдена из-за финансовой поддержки Украины. При этом Грин указала на кошмарные условия, в которых несут службу американские военные у себя на родине. По ее словам, министерство обороны США вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, при этом требуя больше денег на Украину.