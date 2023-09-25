Матвиенко: российская экономика вышла на траекторию роста после тяжелого периода

Матвиенко: российская экономика прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская экономика выходит на траекторию роста и уже фактически преодолела самый тяжелый период.

Ранее в Совете Федерации в рамках “правительственного часа” с докладом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По итогам выступления Решетникова спикер Совфеда отметила, что для стабилизации экономики недостаточно повышения ключевой ставки ЦБ и необходимо принять целый комплекс мер, однако уже сегодня российская экономика растет.

“Самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия. Поэтому надо в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты”, — резюмировала Матвиенко.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и скептические прогнозы многих экспертов, российская экономика выстояла, и по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик в мире по паритету покупательной способности.