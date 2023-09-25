Орбан заявил, что отказ от энергии из России противоречит интересам Евросоюза Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение отказаться от энергии из России противоречит интересам Евросоюза. Об этом он сообщил на выступлении перед депутатами венгерского парламента.

По словам Орбана, Брюссель решил, что Европе следует отказаться от российских энергоносителей, что противоречит европейским интересам. Однако сейчас у Венгрии не хватит сил, чтобы противодействовать этому.

"Правительство может быть нацелено лишь на уменьшение негативных последствий брюссельского решения и приспособление к новой ситуации", - заявил премьер Венгрии.

Кроме того, Орбан уточнил, что Будапешт не будет поддерживать Киев на международном уровне до тех пор, пока Украина не восстановит права закарпатских венгров.